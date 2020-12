L’attacco dei giganti: ecco il nuovo poster!

La quarta stagione de L’attacco dei giganti è iniziata da tre settimane ormai, e lo studio d’animazione MAPPA ha scelto di approcciarsi alla storia di Hajime Isayama presentandoci la situazione dal punto di vista dei grandi rivali dei personaggi che avevamo imparato ad amare, gli abitanti di Marley. L’ultimo episodio però, il terzo della stagione, si è chiuso con un colpo di scena, presentandoci il vero protagonista, Eren Jaeger, nel suo nuovo, stupendo character design.

Per questo l’account ufficiale della serie ha condiviso proprio ieri una nuova visual che mette in primo piano proprio Eren. Si tratta, in realtà, di una versione rivisitata del primissimo poster che MAPPA aveva diffuso all’annuncio della data ufficiale d’esordio della nuova stagione. Ora oltre a Mikasa, Armin, il capitano Levi e gli altri componenti del Corpo di Ricerca, c’è anche e soprattutto Eren a campeggiare in primo piano con la sua figura.

Com’è noto il personaggio (così come tutti gli altri) appare notevolmente invecchiato rispetto all’ultima stagione, e questo perché la Final Season de L’attacco dei giganti è iniziata dopo un timeskip durato quattro anni.

Se anche voi non vedete l’ora di scoprire cosa accadrà ai nostri amati personaggi nelle prossime puntate della quarta e ultima stagione de L’attacco dei giganti, ricordate che la serie viene trasmessa in simulcast sul sito di streaming gratuito VVVVID, soltanto un giorno dopo rispetto alla messa in onda dell’episodio in Giappone. E ogni martedì arriverà anche la nostra recensione dell’episodio! Non perdetevela e continuate a seguirci su Gamesvillage.it!