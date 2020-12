Re:ZERO Starting LIfe in Another World The Prophecy of the Throne: disponibile un nuovo trailer

Il publisher Spike Chunsoft e lo sviluppatore Chime Corporation hanno pubblicato poco fa un nuovo trailer per il titolo tattico d’avventura della storica saga Re:ZERO Starting Life in Another World The Prophecy of the Throne.

Il trailer, che potete trovare in calce alla notizia, mostra l’inedita storia del titolo, con nuovi personaggi e vecchie conoscenze, il gameplay, i briefing e le missioni.

Infine, vi ricordiamo che Re:ZERO Starting Life in Another World The Prophecy of the Throne sarà disponibile su PC tramite Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 28 gennaio 2021 in Giappone, per poi arrivare il 29 gennaio in Nord America e infine il 5 febbraio in Europa.