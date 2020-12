NieR Re[in]carnation: annunciata la data d’uscita ufficiale nel 2021 in Giappone

Non molto tempo fa vi avevamo purtroppo parlato del rinvio ufficiale del titolo per mobile per la celeberrima saga action NieR Re[in]carnation. Ora i tantissimi fan potranno gioire, almeno quelli giapponesi.

Infatti, Square Enix ha annunciato ufficialmente tramite il proprio account Twitter che il titolo, in sviluppo per iOS e Android, sarà disponibile negli store appositi il giorno 18 febbraio 2021, almeno questo per quanto riguarda il Paese del Sol Levante.

Purtroppo, non si hanno ancora notizie per l’uscita della versione occidentale del titolo, il quale sicuramente è in lavorazione ma, probabilmente, toccherà aspettare ancora un po’. Inoltre, una collaborazione con NieR Automata è stata annunciata e inizierà proprio dal giorno della pubblicazione di NieR Re[in]carnation.