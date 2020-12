FunPlus Phoenix aggiorna il logo prima della stagione LPL 2021

In questo nuovo logo, a differenza dei due precedenti, la silhouette della fenice scompare e si integra nella tipografia, anch’essa semplificata per dare al marchio un aspetto più adatto alle nuove tendenze.

We’ve upgraded our brand vision from now on for all our divisions and franchises. Our totem phoenix soars from oriental, engraved it’s burning mark rapidly on the letters of FPX. The vision we want to share is the spirit of Faith, Passion, and Xpossibility. Fly Phoenix, Fly!#FPX pic.twitter.com/BqLYRRBhJY

— FPX (@FPX_Esports) December 28, 2020