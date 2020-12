Jujutsu Kaisen: arriva il nuovo arco narrativo

Nel corso di questo tormentato 2020 tante produzioni, anche e soprattutto nel mondo degli anime, hanno subito importanti rallentamenti, rinvii e cambi di programma. Questo è stato il caso anche di Jujutsu Kaisen, la serie anime tratta dal manga di Gege Akutami e prodotta da uno degli studi d’animazione che, in questo momento, è davvero sulla bocca di tutti: MAPPA.

Dopo il successo estivo di The God of High School, e dopo aver accettato di produrre la quarta e ultima stagione de L’attacco dei giganti, ereditandola da Wit Studio, MAPPA ha voluto fare all in su quest’opera, puntando a renderla uno degli anime rivelazione del panorama shonen contemporaneo. Una missione che è riuscita perfettamente: Jujutsu Kaisen si è rivelato un successo stellare (tanto da meritarsi i complimenti di Akutami stesso) e, nonostante tutti i rallentamenti nella produzione, i suoi primi 13 episodi (disponibili sul sito streaming Crunchyroll) hanno entusiasmato i fan di tutto il mondo.

Per questo motivo MAPPA ha voluto aumentare l’hype intorno alla serie in vista dell’inizio del nuovo arco narrativo, che si aprirà nel 2021, e lo ha fatto attraverso un nuovo, bellissimo poster, che anticipa in parte i contenuti dell’arco narrativo stesso. La prossima parte dell’anime andrà infatti a coprire i fatti del Kyoto Goodwill Event, un torneo che vedrà contrapposti Yuji e la sua scuola e il Kyoto Tech.

Siete pronti per la seconda, straordinaria parte di questo anime? L’attesa non sarà molto lunga: Jujutsu Kaisen tornerà il 15 gennaio 2021!