The Promised Neverland: una storia mai vista per la seconda stagione

Il manga di The Promised Neverland ha raggiunto la sua conclusione proprio durante questo 2020 (per alcuni forse persino troppo presto), ma le avventure dei tre brillanti e giovanissimi eroi protagonisti dell’opera di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, Emma, Norman e Ray, continueranno ad arricchirsi di nuove storie. E il bello è che saranno tutte canoniche.

Secondo alcune notizie che sono filtrate on-line (e raccolte dalla fanpage WSJ_manga), la seconda stagione dell’anime tratto da The Promised Neverland conterrà alcuni archi narrativi che, pur essendo perfettamente canonici, non sono mai stati raccontati dalla versione cartacea dell’opera. A supervisionare questi nuovi scenari originali ci sarebbe niente meno che Kaiu Shirai, il creatore dell’opera in persona.

Si tratterebbe solo di una parte delle storie originali che Shirai e Posuka Demizu hanno pianificato di aggiungere alla loro opera ormai conclusa. Recentemente infatti i due sono tornati alla ribalta, pubblicando due one-shot incentrate su alcuni personaggi di The Promised Neverland (la prima su Krone e la seconda su Isabella). Nei programmi c’è anche una terza one-shot che fungerà un po’ da conclusione di questa serie, e dovrebbe seguire le vicende di Emma, Norman e Ray dopo il finale del manga.

Anche se ancora non si sa nulla di quello che verrà raccontato in questi nuovi archi narrativi, l’attesa non sarà ancora lunga: la seconda stagione di The Promised Neverland è attesa al debutto il 7 gennaio 2021! Oltre all’adattamento animato, inoltre, sull’onda del successo del manga, sono arrivati anche un lungometraggio in live-action e soprattutto un intero adattamento live-action che verrà prodotto da Amazon Studios e Touchstone Television!

Siete pronti al ritorno di questa straordinaria serie, e a vivere tante nuove, intense ed emozionanti avventure? Per tutte le novità su questa, e su tutte le altre serie anime del momento, continuate a seguirci su Gamesvillage.it!