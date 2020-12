My Hero Academia: Kohei Horikoshi disegna Naruto!

Potrebbe sembrare un caso fortuito che la serializzazione di My Hero Academia sia iniziata nel 2014, proprio nello stesso anno in cui si concludeva quella di Naruto, ma è innegabile che in questa apparente coincidenza si possa leggere un passaggio di testimone, dall’opera di Masashi Kishimoto a quella di Kohei Horikoshi.

Senza dubbio le vicende di Deku e dei suoi compagni della 1-A del corso per eroi del liceo Yuuei si sono fatte largo nel cuore degli appassionati, diventando, a tutti gli effetti, uno dei nuovi grandi manga di questa generazione. Nonostante ciò però, Kohei Horikoshi è prima di tutto un appassionato e vorace lettore, e l’autore di My Hero Academia non perde occasione di dimostrarlo, come in questo caso: il mangaka ha infatti realizzato un disegno celebrativo di Naruto per Jump GIGA, rappresentando l’eroe del Villaggio della Foglia, e futuro Settimo Hokage, con un po’ del suo stiile.

Naruto appare accucciato, intento a generare il Rasengan, la tecnica inventata dal Quarto Hokage e divenuta il suo vero e proprio marchio di fabbrica, mentre fissa i lettori con uno sguardo feroce tenendo un kunai stretto tra i denti. Un vero pezzo di bravura da parte di un autore con uno stile profondamente riconoscibile, e sicuramente un omaggio gradito per Kishimoto (recentemente tornato alla guida anche del sequel di Naruto, Boruto Naruto Next Generations).

Per Horikoshi è davvero un momento d’oro: durante il Jump Festa 2021, è stata annunciata infatti la data d’esordio ufficiale della quinta stagione di My Hero Academia, e nei giorni precedenti erano arrivate molte notizie anche sul terzo film tratto dall’opera. La serie però potrebbe essere molto vicina alla sua conclusione!