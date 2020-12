Resident Evil: terminate le riprese del reboot!

L’annuncio dello scorso ottobre secondo cui Sony Pictures avrebbe realizzato un reboot dell’amata saga cinematografica di Resident Evil, a sua volta liberamente ispirata all’enorme successo videoludico targato Capcom, aveva infiammato d’entusiasmo i fan di tutto il mondo. Ora Sony ha riacceso quell’entusiasmo, annunciando il termine delle riprese.

In un tweet infatti, la divisione cinematografica del colosso nipponico ha dato l’addio al set, annunciando che la parte principale del lavoro sul film si è ormai conclusa e salutando simbolicamente Raccoon City. In questo modo il film rientra perfettamente nella tabella di marcia per rispettare i tempi dell’uscita nel 2021. Sony ha anche condiviso un’immagine dal set che, però, non sembra svelare nulla: sono visibili infatti un ciak con il logo ufficiale del film, il nome del regista Johannes Roberts e del direttore della fotografia Maxime Alexander oltre a un vecchio televisore con lo schermo invaso dall’effetto neve.

Pochissimo si sa, ancora, su questa pellicola, che dovrebbe rileggere completamente l’intero franchise cinematografico firmato Paul W. S. Anderson. Di sicuro c’è soltanto che la trama di questo primo film sarà ispirata al primo videogioco di Capcom, e che vi compariranno personaggi iconici come Leon Kennedy, Chris Redfield, Claire Redfield, e Jill Valentine. Inoltre bisogna notare l’assenza di Milla Jovovich, che aveva interpretato Alice nei precedenti sei capitoli del franchise, e che non sarà in nessun modo presente all’interno della pellicola. Una differenza netta, soprattutto perché la Jovovich era stata l’unica attrice a prendere parte a tutti i sei film di Resident Evil, a partire dal primo nel lontano 2002.

Il cast, comunque, può contare su nomi di tutto rispetto con Robbie Amell (The Tomorrow People, The Flash), Avan Jogia (Victorious), Kaya Scodelario (Skins, Maze Runner, Pirati dei Caraibi: la Vendetta di Salazar) e Neal McDonough (Timeline, Flags of Our Fathers). Resident Evil è atteso nei cinema il 9 settembre 2021. Per il momento non è stato pubblicato nessun trailer del reboot, ma con le riprese ormai terminate, è solo questione di tempo!