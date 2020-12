Crash Team Racing Nitro-Fueled: gratis su Nintendo Switch Online

I membri di Nintendo Switch Online possono iniziare il 2021 con un gioco nuovo di zecca, poiché Crash Team Racing Nitro-Fueled sarà disponibile gratuitamente dal 30 dicembre al 5 gennaio: sia la campagna che il multiplayer e le modalità saranno accessibili a chiunque disponga di un abbonamento a Nintendo Online; sfortunatamente, l’accordo è disponibile solo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Crash Team Racing Nitro-Fueled potrebbe non essere così popolare come Mario Kart, ma presenta molte caratteristiche positive tra cui una gamma impressionante di piloti, percorsi impegnativi e tonnellate di contenuti sbloccabili lo rendono uno dei migliori titoli di kart sul mercato; anche i fan di Crash e di Coco Bandicoot avranno una sorpresa, con molti dei brani che rendono omaggio ai livelli classici del franchise: la maggior parte dei punti vendita ha dato al gioco voti positivi quando è stato lanciato lo scorso anno e vederlo aggiunto temporaneamente all’elenco di Switch Online è un grande bonus per gli abbonati.

Se invece stai cercando di iniziare il 2021 con un gioco diverso, il Nintendo eShop sta attualmente organizzando una promozione invernale che sconta dozzine dei giochi più caldi di quest’anno, tra cui è presente Hades: la maggior parte delle promozioni termina a inizio gennaio, quindi controlla le offerte prima della fine della settimana se sei interessato. Crash Team Racing Nitro-Fueled sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Nintendo Switch Online dal 30 dicembre al 5 gennaio.

On Dec 30 at 11 AM PT until Jan 5 at 11:59 PM PT, #NintendoSwitchOnline members can trial the full version of Crash Team Racing Nitro-Fueled, including local + online multiplayer!

It's the Crash Team Racing action you know and love, remastered and revved up on #NintendoSwitch! pic.twitter.com/Nrp7n9OIOv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 28, 2020