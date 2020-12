Fire Emblem Heroes:Nintendo ha rivelato il banner dell’evento di Capodanno

Fin dalla sua uscita nel 2017, Fire Emblem Heroes è stato uno dei giochi per dispositivi mobili di maggior successo di Nintendo, consentendo ai giocatori di giocare nei panni dei loro personaggi preferiti di Fire Emblem attraverso i 30 anni di storia del franchise. In un nuovo trailer pubblicato da Nintendo, lo studio ha mostrato alcuni dei nuovi elementi aggiunti nel nuovo banner, inclusa una panoramica di alcune delle abilità del personaggio e altro ancora. L’ultimo banner verrà pubblicato a partire dal 1 gennaio 2021 fino al 2 febbraio 2021 e Nintendo ha confermato che i giocatori potranno anche giocare a un nuovo capitolo parallelo chiamato Beyond Dreaming. Lo sviluppatore ha svelato tutti i dettagli su ciò che arriverà su Fire Emblem Heroes in un nuovo trailer, che mostrava varianti a tema di Capodanno dei seguenti personaggi:

Plumeria: Temptation Anew

Velouria: Wolfpup rinnovato

Kaden: Kitsune aggiornato

Peony (+ Triandra): Alfar Dream Duo

Nel frattempo, Fire Emblem Heroes ha recentemente lanciato il suo prossimo capitolo, chiamato Libro 5, all’inizio di questo mese. Secondo Nintendo, Book 5 è una delle più grandi espansioni di contenuti del gioco ei giocatori dovrebbero aspettarsi diverse aggiunte che aggiungeranno varietà al gameplay. Book 5 è anche un allontanamento dalla tipica atmosfera di spada e stregoneria di Fire Emblem, portando i giocatori nel regno ispirato allo steampunk di Nidavellir. In questo nuovo mondo, magia e scienza sono state combinate per creare armi ad alta tecnologia come il mech da battaglia simile a un cavallo noto come Gullinbursti.

Oltre a book 5, lo scorso 17 dicembre nel gioco è stato pubblicato un banner a tema natalizio chiamato A Festive Miracle, mentre da poco è sto annunciato il nuovo banner su Lilina. In questo ultimo aggiornamento dei contenuti, il titolo ha permesso ai giocatori di vedere alcuni dei loro personaggi preferiti, come Felix, Bernadetta, Hilda e altri, mostrando il loro spirito natalizio. Fire Emblem Heroes è gratuito per i dispositivi mobile.