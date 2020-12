Xbox Game Pass: il prossimo anno aggiungerà Ubisoft Plus, rumor

Prima del lancio della prossima generazione di Xbox Series X e Xbox Series S quest’anno, il servizio di abbonamento Xbox è stato coniato da molti come un ottimo affare per i giocatori; durante tutto l’anno abbiamo visto numerosi giochi entrare in Xbox Game Pass, tra cui Yakuza Remastered: in concomitanza con il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, EA ha stretto una partnership con Xbox per includere EA Play nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, e ora si dice che Ubisoft potrebbe fare lo stesso il prossimo anno. EA Play è un proprio servizio di abbonamento, che consente ai giocatori di pagare una tariffa mensile per accedere a una vasta gamma di titoli specifici di EA, tuttavia, quando si è unito al servizio della Microsoft, i giocatori dovevano solo pagare una tariffa mensile per Xbox Game Pass per ottenere l’accesso.

Ubisoft, come azienda, ha anche lei un proprio servizio di abbonamento simile che era originariamente noto come Uplay + prima di essere recentemente ribattezzato come Ubisoft + all’inizio di quest’anno. La Microsoft, secondo il twitter di Idle Sloth, potrebbe includere Ubisoft + nel suo servizio Game Pass a partire dal 2021.

Se le voci si rivelassero esatte, con Xbox Game Pass che già a settembre 2020 ha avuto oltre 15 milioni di utenti anche grazie a Bethesda, sarebbe un’altra mossa intelligente aggiungere Ubisoft + che sicuramente porterà altri utenti, proprio come ha fatto EA Play.