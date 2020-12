Project Re Fantasy: aggiornamenti sul titolo da parte di Atlus

Katsura Hashino, produttore e regista di Persona da Persona 3, e Catherine , vogliono mostrare un po’ di gameplay di Project Re Fantasy il prima possibile. Famitsu la scorsa settimana, e ora 4Gamer il 28 dicembre, hanno pubblicato i loro tradizionali messaggi di fine anno dai membri dell’industria dei giochi giapponese. In totale, oltre un centinaio di produttori, registi e simili hanno condiviso i loro pensieri sul 2020, i loro giochi preferiti , la loro parola chiave per il 2021, le loro speranze e sogni. Di seguitole parole di Katsura Hashino prese da una parte del messaggio di fine anno su 4Gamer:

Il mondo è cambiato rapidamente con la pandemia di Coronavirus. L’unica cosa che possiamo fare ora è continuare a lavorare in silenzio. Non ci sono state informazioni e notizie, quindi penso che alcuni potrebbero averlo dimenticato, ma il nuovo Fantasy RPG di Atlus è ancora in fase di sviluppo. Sta andando abbastanza bene. Quindi farò del mio meglio per affrontare il progetto a testa alta in modo da poter mostrare al mondo un gameplay interessante. Mi sento come se lo dicessi ogni anno (sudore), ma non vedo l’ora che arrivi il nostro Fantasy RPG creato dalla nostra era moderna. Andrà bene.





Annunciato a dicembre 2016 , il gioco denominato Project Re Fantasy è un nuovo Project Fantasy RPG di Studio Zero. Uno studio in Atlus composto dagli sviluppatori principali di Persona 3, Persona 4, Catherine e Persona 5. Katsura Hashino. Character designer Shigenori Soejima (che ha anche lavorato a Another Century Episode ). E il compositore Shoji Meguro. Al momento, Atlus non ha mai pubblicato il gameplay di Project Re Fantasy , solo video concettuali . Il precedente aggiornamento di sviluppo è stato condiviso nei messaggi di fine anno di Famitsu 2019. Puoi raggiungere il sito ufficiale di Project Re Fantasyqui.