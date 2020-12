God Wars: Kadokawa Games sta sviluppando tre nuovi titoli e un sequel, rumor

Secondo quanto riferito, lo sviluppatore di God Wars: Future Past Kadokawa Games ha almeno tre giochi in sviluppo al momento. L’editore giapponese è noto anche per il suo lavoro su giochi come Steins; Gate, Killer is Dead e RPG Maker. God Wars: Future Past è stato originariamente pubblicato per PS4 e PS Vita nel 2017 ed è stato commercializzato come un gioco di ruolo tattico. Il titolo era basato sul folklore giapponese, inclusi alcuni aspetti del Kojiki. Future Past è stato originariamente lanciato con recensioni contrastanti, con i critici che lodavano la storia, la caratterizzazione e la durata della campagna, mentre il gameplay di base, le immagini e la durata della battaglia sono stati ampiamente criticati. Una versione ampliata del gioco è uscita per Nintendo Switch nel 2018, intitolata God Wars: The Complete Legend.

Durante una recente intervista con Famitsu, il presidente di Kadokawa Games Yoshimi Yasuda ha condiviso i dettagli su diversi nuovi giochi su cui lo studio giapponese sta attualmente lavorando; due di questi giochi dovrebbero essere rivelati nel 2021 e probabilmente verranno lanciati poco dopo essere stati annunciati: Yasuda ha anche affermato che lo studio editoriale nel suo complesso è cresciuto relativamente grande a causa del numero di sviluppatori che ha assimilato. Il team ha reclutato sviluppatori veterani e giovani allo stesso modo, offrendo allo studio un sano mix di vecchio e nuovo mentre continua lo sviluppo dei suoi tre giochi attuali. L’unico gioco che sappiamo per certo è stato sviluppato da Kadokawa Games è l’imminente sequel di God Wars. Il team ha anche lavorato duramente con una strategia di gioco di ruolo mecha, che attualmente si chiama Project Stella. Forse questi sono i due giochi che Kadokawa ha in programma di annunciare nel nuovo anno. Per ora, tutto ciò che possiamo fare è aspettare che lo studio sia pronto a offrire nuove informazioni fresche nel 2021.