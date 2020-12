Azur Lane: il nuovo trailer è sull’evento Inverted Orthant

Da oggi inizia un nuovo evento in Azur Lane (che terminerà il 13 gennaio), e per l’occasione il publisher Yostar ha fatto uscire un trailer, che potete vedere qui sotto. Il nuovo evento si intitola “Inverted Orthant” e si concentra sull’Iron Blood, portando nuove shipgirls alla flotta. Ci sono anche le skin di Capodanno.

Inoltre, dopo il video di settembre per celebrare il terzo anniversario del gioco in Giappone, è stato pubblicato nuovo spot con protagonista il musicista giapponese Takanori Nishikawa, noto anche come T.M. Revolution.

Queste le caratteristiche del gioco tramite la pagina su Google Play:

Un gioco di guerra navale ideale come hai sempre immaginato!

・ Un mix unico di gioco di ruolo, sparatutto 2D e generi tattici combinati in un titolo anime dal design accattivante

・ Il gameplay facile e intuitivo, basato sul concetto di scorrimento laterale 2D, è la caratteristica principale di Azur Lane

・ Organizza fino a sei navi in ​​flottiglia, sfodera i colpi di arma da fuoco vero i nemici e sconfiggili!

・ Sono disponibili sia battaglie IA che controllate manualmente, scegli quello che preferisci!

・ Costruisci la tua flotta Azur Lane con una vasta gamma di navi da guerra da tutto il mondo.

・ Più di 300 navi, ognuna con le sue statistiche uniche e rappresentata da un bellissimo personaggio!

・ La tecnologia di interazione Live2D è disponibile per i personaggi selezionati

Vi ricordiamo infine che Azur Lane Crosswave sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 16 febbraio 2021.