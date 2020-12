Cyberpunk 2077: i DLC non subiranno alcun rinvio nonostante le problematiche del lancio

Sappiamo tutti che il lancio legato a Cyberpunk 2077 non è andato secondo i piani, soprattutto su PlayStation 4 e Xbox One, dove diversi utenti si sono ritrovati ad un prodotto praticamente ingiocabile su quelle piattaforme, ciò nonostante CD Projekt RED sta cercando una soluzione con diverse patch, alcune delle quali arriveranno a Gennaio e Febbraio e dovrebbero risolvere alcune problematiche per chi è in possesso delle versioni PlayStation 4 e Xbox One base del titolo.

Nonostante questo, tramite i suoi canali social, CD Projekt RED fa sapere agli appassionati che i contenuti scaricabili dell’opera videoludica non subiranno alcun rinvio, e di conseguenza saranno disponibili a partire dall’inizio del 2021. Ecco alcuni dettagli sui DLC legati a Cyberpunk 2077:

Il nostro programma di DLC gratuiti è in arrivo nei primi mesi del 2021. Similarmente a quanto fatto in The Witcher 3, proporremo diversi pacchetti di contenuti che vi aiuteranno nel futuro oscuro di Night City.



Sicuramente i giocatori dovranno aspettarsi qualche contenuto aggiuntivo gratuito come skin, armi e quant’altro, sperando anche in delle espansioni legate alla trama principale come avvenne in The Witcher 3 Wild Hunt con Heart of Stone e Blood and Wine.