Apex Legends: pubblicato il video Fight Night

Come anticipato ieri, oggi è stato pubblicato il nuovo video della serie “Stories from the Outlands” (Storie di Frontiera) di Apex Legends. Respawn Entartainment ha infatti pubblicato Fight Night (in italiano “Una seconda chance”), che potete vedere in fondo alla notizia.

Il filmato mostra la storia di Pathfinder, dove si vede anche un altro noto personaggio del battle royale di Respawn. Questo il testo sul sito ufficiale del gioco che accompagna il video:

Nessuno sa perché Pathfinder sia stato creato… ma una cosa è certa: non è fatto per servire ai tavoli. Sfida il pericolo in cerca di risposte insieme al tuo MRVN preferito. Ma scegli con attenzione le tue battaglie, perché in pochi ce la fanno.

Vi ricordiamo infine che in questi giorni, e fino al 4 gennaio, in Apex Legends sta andando in scena l’evento Holo-Days Bash dove ritorna la modalità Winter Express.

Winter Express è una modalità a turni in cui tre squadre combattono per il controllo del treno mentre si fanno strada intorno alla mappa Confini del Mondo. Quest’anno, quando la squadra si rigenererà al termine di un round, verrà spawnata sulla propria nave di rifornimenti mentre segue il treno. Da qui, la tua squadra sarà in grado di sorvegliare il campo di battaglia e lanciarsi in combattimento, mentre il treno arriva alla stazione successiva e si sblocca l’obiettivo. La squadra che ha vinto il round precedente si rigenererà direttamente sul treno.