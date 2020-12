vivo X60 e X60 Pro avranno un nuovo Chipset

Le novità sulla nuova serie X60 di vivo non smettono di arrivare! Dopo molti teaser e leak, X60 e X60 Pro di vivo sono ora ufficiali e disponibili per il preordine in Cina.

Entrambi i telefoni condividono quasi le medesime specifiche con differenze nelle fotocamere, nelle opzioni di archiviazione, RAM e nelle batterie. Le caratteristiche comuni includono uno schermo AMOLED E3 da 6,56 pollici 2376x1080px con supporto HDR10+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, un chipset Exynos 1080 da 5nm e Android 11 con OriginOS 1.0.

Il vivo X60 Pro ha una fotocamera principale da 48 MP (sensore Sony IMX598), un obiettivo ultrawide da 13 MP. Il dispositivo è disponibile in un’unica configurazione da 12 GB / 256 GB e ha una batteria da 4.200 mAh con 33 W.

Il vivo X60, invece, ha solo la fotocamera principale da 48 MP e la coppia di telecamere da 13 MP sul retro. La sua batteria è più grande di 100 mAh, per un totale di 4.300 mAh. L’X60 è disponibile in un colore aggiuntivo ed è disponibile sia con 8/128 GB che con 8/256 GB, ma non con 12 GB di RAM.

Il vivo X60 costa 3.500 CNY (39.300 INR, 430 € ) per il modello da 8/128 GB e 3.800 CNY (42.700 INR, 470 € ) per il modello da 8 / 256GB. L’unico modello da 12/256 GB, la versione Pro, costa 4.500 CNY (50.600 INR, 560 €).

Una versione Pro+ con Snapdragon 888 arriverà a fine gennaio.