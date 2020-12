Epic Games Store: Solitairica è il nuovo titolo gratuito Epic del 29 dicembre

Siamo giunti quasi alla fine e, con oggi, ci ritroviamo al primo titolo dei tre rimasti dell’iniziativa Epic Games, grazie alla quale moltissimi giocatori hanno avuto la possibilità di riscattare i più disparati titoli. Oggi 29 dicembre, dopo Stranded Deep, è il turno di un titolo a dir poco originale che sorprenderà anche i giocatori di vecchia data.

La produzione di Righteous Hammer Games si definisce come un card game dalle peculiari caratteristiche che traggono dal genere dei roguelike. Fin qui nulla di strano forse, no? E se vi dicessimo che il card game su cui poggia la base del titolo, è il classico e senza tempo gioco del Solitario? Proprio così, Solitairica fonde il Solitario con elementi roguelike. Niente di più originale, no?

GamesVillage, come sempre, continuerà a darvi aggiornamenti sulle nuove proposte da Epic, le quali arriveranno fino al 31 dicembre e andando così a completare il ciclo di titoli gratuiti per quest’anno. Vi ricordiamo che, per riscattare i titoli, dovrete necessariamente possedere un account Epic Games.