GTFO: i numeri parlano chiaro a proposito dell’alta difficoltà del titolo

La difficoltà, come sappiamo, è nel mondo dei videogiochi moderni un pieno dibattito in cui tutti dicono la propria. C’è chi dice che i giochi d’oggi siano troppo semplici, chi che quelli d’una volta troppo complessi. Quale sia la verità è un punto ancora da mettere a fuoco ma, una cosa è certa, GTFO non è assolutamente il più semplice dei videogiochi e, a dirlo, sono i numeri.

10 Chambers Collective ha da poco pubblicato una serie di statistiche volte a mostrare, principalmente a chi non fosse ancora venuto a contatto con la produzione, l’estrema difficoltà del titolo cooperativo per 4 giocatori. I numeri si concentrano sulla percentuale di giocatori che hanno completato i 4 scenari attualmente disponibili nell’opera.

Rundown 001 si attesta ad una percentuale di completamento pari allo 0.514%, Infection e Contact non toccano lo 0.1% e The Vessel arriva ad un mero 0.324%. Con un po’ di calcoli, più del 91% delle spedizioni falliscono e, per chi conosce il titolo, sa bene a cosa è uguale la parola “fallimento”. Per chi non lo sapesse invece, ciò significa morte dei giocatori.

Ci si aspetta ancora parecchio dall’originale produzione targata 10 Chambers Collective che, ricordiamo, è un team creato da ex-sviluppatori di quella perla, tutt’ora molto attiva, di PayDay 2. Non stiamo qui a dirvi che, proprio come PayDay 2, GTFO porta un’enorme boccata d’aria fresca nel gaming cooperativo hardcore.