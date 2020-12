Know by Heart: annunciato il nuovo gioco dei creatori di Pathologic

Ice-Pick Lodge, team russo che ha sviluppato la serie horror Pathologic, ha annunciato un nuovo progetto in sviluppo: si tratta di Know by heart, un avventura focalizzata sul racconto, in questo caso sull’accettazione di una perdita. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

L’uscita del gioco è prevista su PC (Steam) per il secondo trimestre del 2021.

Questa la descrizione di Know by heart proprio sulla pagina Steam:

“Know by heart …” è un gioco sull’accettazione della perdita. La trama, la musica, il gameplay intuitivo e i minigiochi lavorano insieme per tessere l’illusione di tornare brevemente alla propria infanzia e inevitabilmente crescere, con la sensazione del tempo che scivola tra le nostre dita.

I giocatori saranno immersi nella vita tranquilla di una cittadina russa di provincia, dove si possono ancora vedere e ascoltare tracce ed echi dell’era sovietica.

Misha, il protagonista, è bloccato nel suo lavoro monotono e senza uscita, finché un giorno la routine viene scossa mentre la sua cotta ai tempi della scuola torna in città. Per la prima volta dopo anni Misha riacquista la speranza di sfuggire alla noia della sua vita quotidiana. Il breve ma tumultuoso episodio della vita cittadina si intreccia con la storia di un gruppo di amici d’infanzia che si riuniscono. Tocca a loro percorrere i sentieri della memoria e riaccendere la loro amicizia, ma i loro ricordi del passato e gli stessi legami tra loro vengono minacciati…

Caratteristiche di gioco: