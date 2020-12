Indie World: un trailer per i titoli indie più venduti del 2020 su Nintendo Switch

Ormai siamo alla fine di questo difficoltoso e travagliato anno. Fortunatamente però, i videogiochi, la tante altre cose, ci hanno tenuto moltissima compagnia e non sono mancate delle sorprese che, sicuramente, hanno aiutato a rendere questo anno un po’ più leggero. Nintendo, tramite il proprio programma Indie World, ha reso sicuramente bene per la sua console ibrida Nintendo Switch, la quale ha collezionato molte vendite tra i vari titoli indie annunciati generalmente durante i vari eventi streaming di quest’anno.

Proprio il trailer che vi proproniamo in calce, mostra i titoli indipendenti di maggior successo pubblicati e venduti su Switch. Nei quasi 3 minuti di video, possiamo dare un’occhiata al capolavoro della Supergiant Games, Hades, così come a tante altre produzioni importanti, da Streets of Rage 4 che ha ridato vita ad un genere decaduto, Spiritfarer, Moving Out, il capolavoro della Moon Studios Ori and the Will of the Wisps, Sakuna e altri ancora.

Possiamo sicuramente dire che, nonostante le difficoltà passate durante tutto l’anno, fa molto più che piacere vedere sviluppatori indipendenti dare il meglio e spiccare in periodi come questi, i quali possono mettersi in risalto anche grazie a iniziative volte a dar loro un’immagine, proprio come fa Nintendo con il suo Indie World.