Ashes of Creation: diamo un’occhiata al nuovo video della Preview Alpha One

Intrepid Studios ha appena concluso una prova di 4 giorni di Alpha One la scorsa settimana per Ashes of Creation. Migliaia di tester di Alpha One hanno partecipato a questo pretest limitato che ha permesso loro di esplorare il mondo di gioco. Durante l’evento, i giocatori hanno potuto scegliere tra un trio di archetipi e hanno avuto la possibilità di controllare dieci livelli di progressione del personaggio nella sua forma attuale. Durante il pretest di questo mese di Alpha One, gli sviluppatori hanno effettuato riprese 4K di alcune delle nuove zone disponibili per i test e un primo di combattimento con i boss di livello 10.

Il prossimo pretest dell’Alpha One è attualmente in programma per febbraio. Intrepid condividerà maggiori dettagli sull’evento man mano che il tempo si avvicina.