Minecraft: ora disponibile il contenuto aggiuntivo gratuito Terra Swoop Force

Minecraft è una miniera d’oro per Microsoft e il colosso di Redmond non smette di scommetterci su. Infatti, la produzione targata Mojang Studios si arricchisce ulteriormente con un contenuto aggiuntivo gratuito e disponibile ora per tutti i giocatori.

Come potete vedere dal trailer qui sotto, in occasione della Minecraft Community Celebration, è stata rilasciata una nuova avventura, giocabile in solo o in multiigocatore. Si tratta dell’avventura Terra Swoop Force e promette di portare moltissima azione al sandbox dal successo planetario.