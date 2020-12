The Silent Tombs è il nuovo titolo d’avventura che approderà su Kickstarter il prossimo mese

Se amate produzioni incentrate sull’esplorazione e, qualora foste interessati alla cultura celtica o anglosassone mentre magari vi sentite in vena di puzzle da risolvere, enigmi e indovinelli vari, il tutto a stampo action–roguelike, allora The Silent Tombs è il gioco che fa per voi.

Prima produzione in assoluto per lo studio Primordial Game (fondato da Vaughan Holloway della Junkfish e Konstantinos Kalogiantsidis), il titolo arriverà su Kickstarter a partire dal mese prossimo.

The Silent Tombs vuole portare i giocatori ad avere un rapporto di tipo educativo con la storia del Regno Unito, implicando la cultura, i fatti e conoscenze realmente ottenute mentre si svela, passo dopo passo, la grande mole di misteri, non prima però di aver risolto tutti gli enigmi che fanno da guardia.