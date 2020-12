Koei Tecmo Europe: a rischio le informazioni di accesso degli utenti

Dopo Capcom, la filiale europea di Koei Tecmo è stata ora presa di mira da un attacco informatico. Per fortuna, sembra che il danno non sia così grave come è successo con Capcom; in un comunicato stampa del 29 dicembre, Koei Tecmo ha riferito che c’è il rischio che le informazioni di accesso di circa 65.000 account del forum di Koei Tecmo Europe siano trapelate: la fuga di notizie potrebbe essere avvenuta a partire dal 25 dicembre. Di seguito riportiamo le informazioni che sono a rischio:

Nomi di account Password dell’account (in uno stato crittografato) Indirizzi di posta

Al momento, i risultati dell’indagine mostrano che non sono state rubate informazioni sulla carta di credito o simili informazioni critiche su clienti o dipendenti; al momento sono state compromesse solo le informazioni di accesso degli utenti del forum. Per le indagini e per evitare ulteriori danni, i siti ufficiali di Koei Tecmo America e Koei Tecmo Europe sono stati chiusi e sono attualmente inaccessibili. La rete interna dell’azienda europea è stata tagliata anche dal resto della rete interna della sede centrale: entrambi i siti reindirizzano semplicemente a una pagina vuota indicando:

A causa della possibilità di un attacco informatico esterno su questo sito Web, questo è temporaneamente chiuso mentre esaminiamo il problema.



Mentre l’indagine è ancora in corso, un post afferma che l’attacco è stato scoperto anche su un forum relativo all’hacking; affermano inoltre di vendere informazioni riguardanti l’autenticazione FTP e gli account Twitter ufficiali della società tramite bitcoin. Koei Tecmo Europe sta attualmente lavorando alla localizzazione di Atelier Ryza 2 . Il primo sequel numerato della serie Atelier , con lo stesso protagonista, è stato lanciato il 3 dicembre 2020 in Giappone. Atelier Ryza 2 sarà lanciato il 26 gennaio 2021 in America e il 29 gennaio in Europa. Su PS4, Switch e PC tramite Steam.