Fractured: Open Play-test per la nuova funzione Criminal System

Dynamight Studios, con sede in Italia, ha recentemente annunciato l’ Open Playtest di fine anno 2020 per il suo MMO-ARPG sandbox open-world Fractured; il nuovissimo play-test inizia mercoledì 30 dicembre e durerà fino a domenica 3 gennaio 2021. L’evento è aperto a tutti gli utenti registrati, quindi se non sei ancora registrato, puoi farlo gratuitamente sul sito web: sono state apportate numerose modifiche per facilitare il test, a causa del lancio del nuovissimo Criminal System che andrà in diretta durante l’evento; Al fine di eseguire un test completo e approfondito delle meccaniche PvP di Fractured, verranno implementato il Criminal System e i sistemi di caccia alle taglie e di prigione: l’evento aiuterà a testare lo stress dei server di gioco e gli sviluppatori sperano di ottenere più feedback possibile sul bilanciamento PvP in modo da poterlo avere in buono stato all’inizio della Winter Alpha!

Secondo l’annuncio ufficiale, tutti i personaggi inizieranno con tutte le abilità esistenti sbloccate e tutti i 60 punti talento già guadagnati: i giocatori che partecipano all’evento Open Play-test avranno la possibilità di vincere una chiave di accesso gratuita alla Fractured Winter Alpha, oppure ottenere l’accesso permanente al gioco. Queste possibilità saranno date ai giocatori che si classificano tra i più alti in cinque concorsi: Miglior filmato di gioco, Costruzione del personaggio migliore / più creativa, Appezzamento di terreno più interessante, Classifica PvP più alta e Più conoscenza acquisita.