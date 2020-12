Super Smash Bros Ultimate: annuncia un torneo stellare

Super Smash Bros.Ultimate inaugura il nuovo anno con un torneo speciale: il 1 gennaio 2021 si svolgerà un torneo a tema stellare, che lo rende il primo torneo dell’anno per Super Smash Bros.Ultimate; in quello che è stato uno dei giochi più venduti del 2020, anche dopo il rilascio nel 2018, il titolo continua a essere supportato con nuovi personaggi, mappe e altro tramite DLC, oltre a tornei ed eventi di gioco. Questo torneo a tema stellare durerà tre giorni e dovrebbe vedere tantissimi oggetti unici, come la Super Star di Mario, la Star Rod dei giochi di Kirby , la Warp Star e altro ancora; questi tornei, ovviamente, non sono nuovi per il combattente mashup di Nintendo, poiché un torneo Super Smash Bros.Ultimate per soli cattivi si è svolto solo il giorno di Natale: queste battaglie sono un buon modo per mantenere la base dei giocatori impegnata in divertenti combattimenti online; l’infrastruttura online di Nintendo non sempre ottiene il merito di essere ben strutturata, ma in alcune di queste configurazioni ci si diverte.

La più grande aggiunta fatta al gioco di recente è Sephiroth, il principale antagonista di Final Fantasy VII e un’aggiunta piuttosto sorprendente al gioco: Cloud, il protagonista del gioco di ruolo, è stato aggiunto al titolo nella versione Wii U, ma molti hanno pensato che fosse un tentativo lungo aggiungere Sephiroth; ma l’angelo con un’ala sola è arrivato in una gloria mortale, ei fan di Nintendo ne sono abbastanza contenti. Giocare nei panni di Sephiroth in questo torneo a tema stellare dovrebbe essere divertente, dando ai giocatori un modo per cavarsela fino alla continuazione dei remake di Final Fantasy 7. Super Smash Bros.Ultimate è ora disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.