Genshin Impact: il prossimo update potenzierà Zhongli

MiHoYo ha annunciato ancora una volta altre news riguardanti il personaggio a cinque stelle di Genshin Impact, Zhongli: queste modifiche riguardano l’aggiornamento 1.3 del titolo. Il personaggio non ha dato molte soddisfazioni, poiché la maggior parte non ha mai pensato a lui come un supporter, come invece ha fatto la MiHoYo, e per questo motivo le persone che hanno sprecato le prismogemme per pullare e poterlo ottenere sono rimaste piuttosto deluse: è un peccato, poiché Zhongli è stato uno dei personaggi a cinque stelle più interessanti usciti dal gioco ed era abbastanza popolare tra la comunità già prima del banner che lo ha introdotto nel gioco. Sembra che MiHoYo abbia continuato a prendere sul serio il feedback e dopo ulteriori approfondimenti, MiHoYo ha risolto i problemi principali di Zhongli. L’obiettivo della società è quello di migliorare Zhongli nei party e nel gioco cooperativo. Di seguito trovate una panoramica dei potenziamenti disponibili per Zhongli dal prossimo update:

Fa esplodere l’energia Geo vicina

Se il numero massimo di Stele di Pietra non è stato ancora raggiunto, creerà una Stele di Pietra

Crea uno scudo di giada. L’assorbimento del DAN dello scudo scala in base ai PS massimi di Zhongli e ha il 150% di DAN fisico e Assorbimento del DAN elementale

Quando un personaggio è protetto dallo Scudo di Giada, gli avversari entro un raggio prestabilito vedono tutte le RES elementali e fisiche ridotte del 20%. L’effetto non può essere impilato

Offerte AoE Geo DMG

Se ci sono bersagli vicini con l’elemento Geo, prosciugherà una grande quantità dell’elemento Geo da un massimo di 2 di questi bersagli. Questo effetto non causa I potenziamenti alla sua abilità elementale.

Dominus Lapidis saranno disponibili solo dal prossimo aggiornamento. Genshin Impact è disponibile per PS4, PS5, PC, dispositivi mobile e una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.