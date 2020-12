Bayonetta 3: Platinum Games fornisce nuove informazioni riguardo allo sviluppo del titolo

In una recente intervista con Famitsu, Hideki Kamiya ha confermato che Bayonetta 3 è ancora in fase di sviluppo e che lo sviluppo del gioco sta andando molto bene; Kamiya ha notato che i fan sono preoccupati per il gioco a causa della mancanza di aggiornamenti, ma li ha rassicurati promettendo che le verifiche dei nuovi sistemi stanno andando alla grande: mentre alcuni hanno erroneamente interpretato questo per significare che il titolo è in sviluppo per piattaforme diverse da Nintendo Switch, è più probabile che si tratti di un riferimento alle nuove meccaniche di gioco che saranno presenti nel gioco. Bayonetta 3 è stato in gran parte avvolto nel mistero sin dal suo teaser trailer iniziale, che mostrava pochissimo; il trailer mostrava una luna che diventava rosso sangue, una figura spettrale di qualche tipo e la Bayonetta titolare che sparava le sue pistole distintive. In particolare, sembrava avere un aspetto più simile a come appariva nel primo gioco di Bayonetta rispetto al sequel: ma oltre a quei dettagli minuti, i fan possono solo immaginare cosa Bayonetta 3 ha in serbo per loro.

Sfortunatamente, il 2020 è quasi finito senza alcun segno di Bayonetta 3 , ma se lo sviluppo procede senza intoppi come afferma Kamiya, forse i fan possono aspettarsi informazioni sulla data di uscita nel 2021. Mentre Bayonetta 3 deve ancora vedere la luce del giorno, i possessori di Nintendo Switch hanno avuto la possibilità di rivisitare il franchise. Bayonetta è un personaggio giocabile in Super Smash Bros.Ultimate e, oltre a ciò, i primi due giochi Bayonetta sono stati portati su Switch. Con Bayonetta e Bayonetta 2 come semplici port su Switch, tuttavia, non c’è ancora stato un gioco nella serie che tragga vantaggio dalle capacità uniche della console. Bayonetta 3 su Switch potrebbe fare alcune cose interessanti e sarà sicuramente interessante vedere cosa esce con PlatinumGames ogni volta che il gioco tanto atteso arriva sugli scaffali dei negozi. Bayonetta 3 è in sviluppo esclusivamente per Nintendo Switch.