Yoko Taro e Yosuke Saito stanno lavorando a due nuovi progetti

Durante una recente livestream per concludere il 2020, Yoko Taro e Yosuke Saito sono stati ospiti in questa diretta, nel quale hanno annunciato delle novità decisamente interessanti. Ebbene, Taro e Saito svelano ai giocatori che entrambi sono a lavoro a due progetti di cui non si sa ancora nulla, almeno al momento. Saito ha ricevuto una proposta da Taro per fare un certo gioco circa un anno fa, ma ha rifiutato l’idea perché sentiva fortemente che non avrebbe mai voluto fare un gioco del genere.

Ma Taro era determinato ed ha cercato di convincere Saito con una presentazione di un’ora. Anche se non è stato facile convincerlo, Saito ha accettato la proposta di Yoko Taro come risultato, e lo sviluppo del gioco è stato deciso. Tuttavia, anche ora, un anno dopo, Saito ammette di non esserne entusiasta, affermando:

Se potessi smettere, lo farei.



Oltre al gioco su cui Saito sta lavorando con riluttanza, è in preparazione anche un nuovo titolo separato da Saito e Yoko Taro, che la coppia ha deciso di comune accordo. Questo nuovo titolo è previsto per l’uscita prima dell’altro.