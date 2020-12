Fortnite: leakata la nuova SMG esotica del titolo di Epic Games

Fortnite continua a far parlare di sé, titolo attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi Android, dove sull’Apple Store non è più disponibile a causa delle problematiche tra Apple e la stessa Epic Games. Ebbene, stando ad un nuovo video caricato in rete, è stata lekata la prossima arma che verrà aggiunta nel battle royale.

Nello specifico si tratta di una SMG esotica, la quale vanta di un elevato rateo di fuoco e sembrerebbe possa dare molto filo da torcere ai giocatori che la troveranno contro. Nel video in calce alla notizia è possibile farsi un’idea generale della bocca da fuoco in questione.

Early look at the upcoming "Run & Gun" exotic SMG!

Other upcoming exotic weapons could be the "Freeze" AR & the "Slurp Bazooka" that was already mentioned in the files last season! (via @ximton & @HYPEX) https://t.co/KKtpBxrktx

— ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) December 29, 2020