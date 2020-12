Binary Gods: annunciato il nuovo titolo di Rayark

Rayark sta per tornare con un nuovissimo titolo, Binary Gods, che è stato annunciato proprio oggi, attraverso un concept video consiviso dallo sviluppatore indie taiwanese attraverso i propri canali social (che potrete apprezzare in calce alla notizia).

Rayark non ha specificato per quali piattaforme il titolo verrà reso disponibile, ma a quanto sembra trasparire dal video (e come da tradizione per il developer taiwanese) questo nuovo titolo dall’aspetto action potrebbe essere pensato per dispositivi mobili iOS e Android.

Il video ci mostra il combattimento di una ragazza androide (lo stile ricorda un po’ un altro lavoro di Rayark, Implosion) armata di due lame futuristiche, capaci anche di trasformarsi in due fucili energetici, contro una enorme e mostruosa creatura oscura chiamata Ravenous Devourer e contro tutta una serie di creature simili a bestie meccaniche. Per il momento questo è tutto ciò che sappiamo di Binary Gods.

Rayark ha avuto un grande successo grazie soprattutto al suo Deemo, un rythm game uscito nel 2013 che ha avuto un gran numero di sequel e spin-off, tra cui Deemo Reborn, recentemente approdato anche su Nintendo Switch. Rimane da scoprire cosa bisognerà aspettarsi da questo nuovo, intrigante Binary Gods. Non ci resta che attendere novità direttamente da Rayark.