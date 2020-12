Epic Games Store: Torchlight II è il penultimo titolo gratuito da Epic

Il gran finale targato Epic Games si avvicina. Ci stiamo riferendo alla sua iniziativa partita quasi due settimane fa. Tanti sono stati i titoli, di cui molti già conosciuti, tra cui Metro 2033 Redux, Darkest Dungeon o Alien Isolation ad esempio, ma tanti altri hanno avuto l’opportunità di riscattare un posto nel cuore di molti videogiocatori, come Solitairica, Night in the Woods e altri ancora.

Quest’oggi, il penultimo titolo appartiene più alla prima categoria che non alla seconda. Parliamo di Torchlight II, saga ormai famosa (fama accresciuta ancor più con l’arrivo del terzo capitolo poco tempo fa), sviluppata da Runic Games. La produzione punta alla cooperatività dei giocatori, i quali troveranno senz’altro divertente e appagante questo action-RPG con livelli, loot e nemici casuali su base isometrica.

GamesVillage sarà pronta anche per domani, giorno che decreterà la fine della bellissima iniziativa che, grazie ad Epic Games, ha fruttato a sicuramente tantissimi giocatori nuove avventure in cui fiondarsi. Arrivati a questo punto sembra anche scontato, oltre che risultare ridondante, dirvi ciò che stiamo per dire ma vogliamo comunque mantenere una certa coerenza con i lettori.

Tenete ben a mente che si ha sempre bisogno di creare un account Epic al sito ufficiale. Detto questo, speriamo di ritrovarvi domani per l’ultimo appuntamento con Epic Games Store!