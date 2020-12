Team Ninja promette tanti annunci nel 2021

A pochi il nome di Team Ninja è ancora sconosciuto. Per chi non lo sapesse, non sono solo i creatori della più recente serie Nioh (la quale, a detta degli stessi sviluppatori, prenderà una pausa), provengono da un passato fatto di Dead or Alive, celebre saga picchiaduro e l’immortale action Ninja Gaiden.

Come già detto poco sopra, il franchise più recente e comprendente di due capitoli, mancherà per un po’ di tempo dalle piattaforme dei fan ma, ciò, arriva con un’ottima notizia e che, ne siamo certi, molti fan troveranno piacevole. Infatti il team di sviluppo, parlando ai colleghi di 4Gamer, ha dichiarato che durante il prossimo anno, molti annunci verranno fatti dal team nipponico, oltre la remastered dei due capitoli di Nioh.

A febbraio pubblicheremo Nioh 2 Remastered Complete Edition e The Nioh Collection, titoli che avranno tutti i contenuti usciti fino ad ora, per PlayStation 5. Spero che questa sia l’opportunità per molti giocatori che non hanno provato il titolo di giocarli sulla console di nuova generazione.

Inoltre, per questo 2021 stiamo preparando molti annunci di nuovi titoli, perciò aspettatevi qualcosa!

Come potete leggere dall’estratto dell’intervista, il capo di Team Ninja ha apertamente dichiarato che il 2021 sarà un anno piuttosto carico di annunci da parte dello studio giapponese. Per quanto non si sappia ancora nulla sui possibili titoli che potremo vedere, le ipotesi non tardano ad arrivare, come un nuovo Dead or Alive o perché no, una remastered di Ninja Gaiden (per di più scovata tramite un leak qualche tempo fa).