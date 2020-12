Il debutto della WWE Superstar Gaming Series

World Wrestling Entertainment ha rivelato la “WWE Superstar Gaming Series”, uno spettacolo in competizione che debutterà martedì alle 20:00 ET sulla versione gratuita del servizio di pay TV della società, WWE Network e su “piattaforme social WWE”.

Le star della WWE prenderanno parte a competizioni all-star in Among Us e WWE 2K Battleground s contro famosi streamer tra cui FaZe Adapt (Alexander Hamilton Prynkiewicz), Nicholas “Nick Eh 30” Amyoony, la star di YouTube Lele Pons (Eleonora Pons Maronese) e il rapper Wale (Olubowale Victor Akintimehin).

I talenti della WWE che prendono parte alle competizioni includono Ronda Rousey, The Miz, Liv Morgan, Adam Cole, Tyler Breeze, Shayna Baszler e Jessamyn Duke. Il conduttore di Kinda Funny Games Greg Miller servirà come co-conduttore delle competizioni, insieme a Xavier Woods.

Non è chiaro se si tratti di un evento unico o dell’inizio di una serie regolare per la WWE Network. La WWE ha costretto il suo talento a contratto a interrompere le loro attività di streaming su Twitch e altre piattaforme a ottobre, in seguito a una nuova regola secondo cui le star della WWE non potevano utilizzare piattaforme di terze parti anche durante le ore di lavoro.