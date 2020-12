Tencent Holdings acquista Leyou Technologies

Tencent Holdings ha aggiunto un altro gruppo di sviluppatori ed editori di giochi attraverso l’acquisizione di Leyou Technologies da $ 1,5 miliardi. Gli azionisti di Leyou hanno firmato l’accordo l’11 dicembre e l’accordo è stato ufficialmente concluso mercoledì .

Le partecipazioni di Leyou includono Splash Damage, con sede nel Regno Unito, che ha lavorato a numerosi giochi sparatutto in prima persona multiplayer per Activision Blizzard e altri nel corso degli anni; Lo studio canadese Digital Extremes, sviluppatore del popolare gioco d’azione online Warframe , una quota di minoranza in Certain Affinity, che ha lavorato ai franchise di Call of Duty e Halo , e Athlon Games, che sta lavorando con Amazon su un MMO Il Signore degli Anelli.

Gli studi di Leyou si uniscono alla crescente lista di titoli di videogiochi di Tencent, tra cui League of Legends e VALORANT, gli sviluppatori Riot Games, Brawl Stars e Clash Royale, Supercell, e gli sviluppatori di MMO Funcom. La società detiene anche una quota di minoranza significativa nel produttore di Fortnite Epic Games e partecipazioni di minoranza in Activision Blizzard, Ubisoft, Krafton e molte altre società di videogiochi.