The Last Dead End: trailer di lancio ora disponibile

The Last Dead End è il nuovo titolo adesso disponibile sul PlayStation Store. Tramite il canale ufficiale di PlayStation, il colosso nipponico ha pubblicato il trailer di lancio per il titolo precedentemente uscito su Steam nel 2018.

Nella produzione targata AzDimension, vestiremo i panni di Farhad Novruzov, tornato nella sua terra natìa per aiutare un canale televisivo nazionale a girare un film documentario del posto. Avranno luogo eventi del tutto inspiegabili ma che sono poi, ricollegabili all’antica religione dello Zoroastrianismo e all’uomo che ha capito il perchè di tutti gli strani accadimenti.

Vi lasciamo ad una descrizione del titolo direttamente presa dallo store di PlayStation, mentre in calce potrete trovare il trailer di lancio di The Last Dead End che, ricordiamo, essere ora disponibile su PlayStation 4 e PC.

In questo gioco, si gioca il ruolo di giovane scienziato Farhad Novruzov, che è tornato in patria per aiuto in riprese di un film documentario per un canale televisivo internazionale. Qui si trova di fronte strani eventi legati all’antica religione dello zoroastrismo e lo scienziato deve scoprire il motivo di questi eventi.

Il gioco si svolge sia dalla prima persona e la terza persona. La maggior parte delle azioni e ricerca attiva svolgerà nella visuale in prima persona. L’azione principale del gioco si svolge a Baku, Azerbaijan. Si svolge in una città interna realmente esistente di Baku. Questo è il quartiere più antico della città con una storia millenaria, circondata da un muro di fortezza, all’interno della quale insieme con le vecchie strade, ci sono decine di siti storici e archeologici.

Ci sono diversi nemici regolari nel gioco, così come i nemici forti (boss), che si ispirano leggende locali. Nella lotta contro alcuni di loro, c’è una propria tattica di loro vincere.

Il gioco ha una vasta enciclopedia e la possibilità di ricerca. Articoli in una vasta enciclopedia, contenente articoli su oggetti storici, personaggi, simboli, ecc, vengono aggiunti lungo il corso del gioco. Nel gioco ci sono vari elementi che possono essere selezionati, visti da tutti i lati, apprendere informazioni su di loro. Con l’aiuto di occhiali tecnologici, che il personaggio principale ha, è possibile leggere e decifrare le iscrizioni in lingue antiche che sono sulle mura della città vecchia.

Alcuni dei luoghi sono costruiti uno-a-uno con la città reale e edifici storici, il gioco ha molti oggetti che riflettono il sapore nazionale della città vecchia.

La maggior parte del gioco si svolge in luoghi insoliti per il genere – una fortezza allagata, un antico palazzo, antiche rovine, ecc Questo è uno dei rari giochi del genere, con elementi di orrore, in cui l’azione si svolge in una città vera e propria , avvolta in un’atmosfera mistica.

Modalità sopravvivenza. Modalità speciale dove si può combattere con diversi nemici in varie mappe. Ci sono tre tipi di sopravvivenza: cercare di tenere fuori “”onde”” di nemici, uccidere tutti i nemici in un certo tempo e, infine, per durare più a lungo possibile, rimanendo vivo.