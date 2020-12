One Piece: nessuna fan theory si avvicina al vero finale

Non è un segreto che One Piece sia una delle opere più longeve dell’intero panorama mnga e anime. Il capolavoro piratesco di Eiichiro Oda ha accompagnato milioni di appassionati in giro per il mondo per più di vent’anni, con le avventure di Monkey D. Luffy e del resto della sua straordinaria ciurma. Queste avventure così coinvolgenti hanno spinto la community dei fan a formulare le teorie più svariate non solo su molti personaggi dell’opera, ma anche sulla sua stessa conclusione.

Oda ha più volte sostenuto che la sua intenzione sarebbe quella di terminare l’opera entro i prossimi cinque anni (anche se la pandemia da Covid-19 potrebbe aver allungato i tempi), ma le ipotesi e le fan theory su che cosa sia il One Piece e sul finale della serie continuano a fiorire online. Anche se sembra assurdo, uno dei più assidui lettori di queste teorie dei fan è Iwasaki Yuji, l’editor di One Piece, che, in una recente intervista ha detto la sua proprio sulle fan theory.

Grazie alla traduzione dell’intervista fatta dall’utente Twitter @Eten Boby, siamo dunque venuti a scoprire che Iwasaki è a conoscenza del modo in cui Oda intende concludere la serie (una rivelazione che gli sarebbe stata fatta per il suo ventiquattresimo compleanno), e soprattutto che nessuna delle teorie elaborate dai fan in oltre vent’anni di pubblicazione di One Piece è riuscita ad avvicinarsi a questo finale.

Per il momento il manga di One Piece si trova nel momento clou della saga di Wano, che vede i pirati di Cappello di Paglia, insieme ai loro alleati, impegnati contro la temibile alleanza tra i due imperatori Kaido e Big Mom!