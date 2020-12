Pikmin 3 Deluxe: nuovo trailer con le esperienze dei giocatori

Pikmin 3 Deluxe è approdato su Nintendo Switch quasi esattamente due mesi fa, riproponendo così uno dei capitoli del famosissimo RTS targato Nintendo che, originariamente, venne pubblicato su Wii U. Ora, Nintendo continua a supportare il titolo, visti anche gli ottimi voti ricevuti dalla critica e un nuovo video è infatti stato rilasciato.

Oltre a ricordare che è attualmente disponibile una demo gratuita sul Nintendo eShop, il video che potete vedere in calce mostra sequenze di gameplay alternate al commento di alcuni dei giocatori che tutt’ora stanno divertendosi con la produzione RTS.

Quindi, qualora non foste ancora convinti riguardo l’acquisto di questa perla del 2020, forse questo video fa assolutamente per voi. Inoltre, se proprio fino all’ultimo, doveste trovarvi in difficoltà, aiutatevi pure con la nostra recensione!