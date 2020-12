Gen.G rimuove Player1 dal suo roster attivo di VALORANT

In un cambiamento sorprendente da parte di Gen.G Esports, l’organizzazione ha deciso di separarsi da Keven “Player1” Champagne.

La notizia è stata rivelata dallo stesso Player1 in un tweet che ha anche menzionato che sta già cercando offerte e altre opportunità al di fuori di Gen.G. Player1 era uno dei membri originali del roster del Gen.G, ed è un giocatore principale di Cypher che interpreta il ruolo di informazioni e nascondiglio per la squadra.

La decisione di Gen.G è stata sorprendente, perché il suo roster VALORANT è andato relativamente bene nel 2020. Durante il periodo di closed beta di VALORANT, Gen.G ha deciso di acquisire la squadra FRENCH CANADIAN, che avrebbe poi vinto il più grande torneo closed beta nordamericano, il T1 x Nerd Street Gamers Invitational. La squadra ha anche vinto il Pulse Invitational e l’evento Pittsburgh Knights Before Christmas che si è concluso una settimana fa.

Anche questo non è il primo cambio di elenco di Gen.G per quest’anno. All’inizio di novembre, hanno sostituito Loic “effys” Sauvageau con un nuovo duellante principale in Shawn “Shawn” O’Riley , subito prima dell’inizio delle qualificazioni First Strike NA.

Tuttavia, dopo che la squadra non è riuscita a qualificarsi per First Strike NA, il Gen.G ha chiaramente studiato il suo attuale elenco e ha deciso di apportare un cambiamento. Con tutte le squadre VALORANT professionali che non vedono l’ora che il Champions Tour inizi a gennaio del prossimo anno, Gen.G sta cercando di dare alla squadra abbastanza potenza di fuoco per affrontare le migliori squadre del Nord America.