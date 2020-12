L’attacco dei giganti: ecco il nuovo aspetto di Sasha

Il quarto episodio dell’ultima stagione dell’anime de L’attacco dei giganti (qui trovate la nostra recensione) ci ha messi di fronte a un incontro tra due personaggi che potrebbe sconvolgere il fragile clima di calma apparente che ha dominato in questo inizio di stagione. Ma sono state soprattutto le anticipazioni del prossimo episodio (che arriverà soltanto l’11 gennaio 2021) a catturare l’attenzione dei fan, con alcuni indizi che portano a pensare che presto, con la guerra tra Eldia e Marley ormai pronta a esplodere, potremo rivedere anche molti degli altri personaggi che abbiamo conosciuto e amato nelle prime tre stagioni della serie, oltre a Eren.

E tra questi personaggi c’è certamente Sasha Blouse, uno dei valorosi (e pochi) soldati del Corpo di Ricerca sopravvissuti alla battaglia combattuta contro Zeke, Reiner e Bertholdt per la riconquista di Shiganshina. Compagna di insostituibile valore per Eren, Mikasa e Armin, Sasha si è subito guadagnata l’affetto dei fan de L’attacco dei giganti, grazie alla sua allegria, alla sua simpatia e al suo valore come combattente, oltre che alla sua esperienza di cacciatrice. Sasha non è ancora comparsa nella quarta stagione, ma lo studio d’animazione MAPPA ha voluto regalarci una prima occhiata al nuovo aspetto che la soldatessa avrà dopo i quattro anni di time skip, in una bellissima immagine di anticipazione del character design.

Anche se Sasha non è ancora apparsa in carne e ossa nella quarta stagione della serie, il suo nome sarà certamente venuto in mente ai fan durante il secondo episodio, quando Reiner, raccontando ai suoi parenti il suo periodo come infiltrato dietro le Mura, ha ricordato anche l’episodio in cui la stessa Sasha aveva rubato una patata perché era troppo affamata. Un’entrata in scena che è rimasta iconica nell’anime.

Vi ricordiamo che la quarta stagione de L’attacco dei giganti va in onda in simulcast sul sito di streaming gratuito VVVVID.