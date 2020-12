My Hero Academia: nuovo promo per il 2021

Il 2020 è stato davvero un anno intenso per Kohei Horikoshi e per il suo My Hero Academia. L’opera ha vissuto il finale della sua quarta stagione e ha annunciato anche la data ufficiale per la premiere della quinta. Inoltre è arrivata l’ufficialità anche per il terzo film ispirato alla serie di Kohei Horikoshi. Ma sembra che MHA abbia ancora in serbo molto per il 2021.

L’account Twitter ufficiale della serie infatti ha condiviso un post nel quale non solo venivano condivisi tutti i poster di ogni singola saga dell’anime, ma anche un messaggio che dovrebbe servire ad aumentare l’hype (già altissimo) dei fan per i progetti del nuovo anno:

“Grazie per aver mostrato il vostro supporto a My Hero Academia anche nel 2020! La quinta stagione dell’anime inizierà il 27 marzoe il terzo film arriverà in estate! Non vediamo l’ora che inizino, ma intanto continuate a godervi le prime quattro stagioni e i primi due film anche in BD & DVD”



Il 2021 sarà sicuramente un anno di svolta per l’intero franchise di Kohei Horikoshi: non solo l’arrivo della quinta stagione, che inizierà mettendo uno di fianco all’altro gli studenti della 1-A e della 1-B per un addestramento congiunto, o il terzo film, che avrà come protagonisti assoluti Midoriya, Bakugo e Todoroki, ma anche il manga arriverà a un punto di svolta. Con l’arco narrativo della guerra contro l’Unione dei Villain giunto ormai alla sua conclusione infatti, la serie si troverà a dover gestire un mondo e una società completamente mutate. Gli eroi hanno probabilmente vinto lo scontro sul campo, ma il conflitto contro i cattivi ha lasciato una scia di morti che è impossibile ignorare.

