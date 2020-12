Evangelion: Khara ai fan “Basta con gli hentai!”

Neon Genesis Evangelion è, senza ombra di dubbio, una delle serie anime più influenti di sempre, ed è stata di ispirazione per numerose generazioni di appassionati d’animazione giapponese. Recentemente arrivata su Netflix, la serie ha potuto raggiungere una nuova fascia di fan, che hanno potuto conoscere in questo modo il capolavoro di Hideaki Anno. La serie è inoltre sulla bocca di tutto in questi giorni, poiché manca pochissimo all’uscita di Evangelion 3.0 + 1.0 Thirce Upon a Time, ultimo film di una tetralogia che ha riletto in modo integrale gli eventi della saga (e di cui ha recentemente debuttato il trailer definitivo).

Tutta questa fama e questo successo mettono, ovviamente, la serie (di proprietà dello studio d’animazione Khara) sotto i riflettori, e spingono spesso i fan a realizzare delle fan art, o dei veri e propri albi dedicati alla serie. Una forma di tributo che, sebbene possa essere in alcuni casi lusinghiera, si spinge spesso troppo oltre, fino a diventare apertamente pornografica. E questo Khara non lo vuole più accettare.

Recentemente lo studio d’animazione ha pubblicato una serie di linee guida dedicate ai fan che intendano realizzare una fan art di Neon Genesis Evangelion e, sebbene queste opere non siano fatte per un uso commerciale, Khara ha chiesto espressamente agli appassionati di smettere di usare i personaggi della serie in qualsiasi tipo di hentai o di eromanga.

Le restrizioni sono estese anche alle ideologie politiche, al razzismo, a qualsiasi forma di pensiero bigotto e (questo forse potrebbe suonare un po’ strano, visto il genere di cui si sta parlando) alla violenza eccessiva. Ma sicuramente il principale obiettivo della crociata di Khara è il tantissimo materiale di tipo più o meno hard che si può facilmente trovare in rete.

Lo studio non ha chiarito se rafforzerà queste linee guida in futuro, ma sappiamo di certo che il fenomeno sarà difficile da contenere in questo modo, data soprattutto la particolare popolarità degli hentai in Giappone. Per il momento però Khara ha fatto un passo deciso: i fan presteranno ascolto?