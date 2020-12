Elden Ring: ringraziamenti e auguri da From Software

Mentre i fan continuano ad attendere con ansia nuovi dettagli ufficiali e magari le prime immagini in-game di Elden Ring (al momento sono giunti solo dei leak sul gioco), From Software è tornata a farsi sentire su Twitter, ma non nella maniera che ci aspettavamo. Lo sviluppatore giapponese ha diffuso solo messaggi di ringraziamento verso i fan, di auguri di fine anno, rimandando il tutto al 2021.

“I nostri più sinceri ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno votato per Elden Ring ai TGA e a tutti voi che continuate a sostenerci. In virtù di coloro che giocano ai nostri giochi e continuano a tenerci a uno standard elevato, possiamo andare avanti con lo sviluppo imperterriti e altamente motivati. Grazie. Sembra che il mondo non possa essere riparato ancora per un po’, ma per favore prendetevi cura di voi stessi e godetevi il nuovo anno di buon umore e buona salute. Ci vediamo nel 2021.”

Va ricordato che fino a questo momento, del gameplay non è stato mostrato praticamente nulla. Ma non è tutto, perché attualmente non esiste neanche un trailer in grado di proporre la trama che ruoterà intorno al nuovo souls-like. La speranza è che i primi dettagli ufficiali possano arrivare già nei primi mesi del 2021.

