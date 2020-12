Elsword: KOG Games annuncia un evento per il personaggio Noah

Lo studio di videogiochi KOG Games ha recentemente annunciato uno speciale evento di pre-registrazione per accogliere il nuovo personaggio Noah nel suo MMORPG Elsword: l’evento prenderà il via mercoledì 30 dicembre ed è attualmente programmato per durare fino a lunedì 11 gennaio 2021. Noah è il primo nuovo personaggio di Elsword in due anni, Come mostrato nel video, ed è un assassino che combatte con una combinazione di mobilità veloce e potere delle ombre per un gameplay veloce, fluido e appariscente; è il primo personaggio per cui puoi scegliere l’effetto Awakening: Questo nuovo sistema è progettato per permetterti di cambiare l’Effetto Awakening di un personaggio ogni volta che vuoi adattarlo meglio alla situazione attuale. Per saperne di più sul MMMORPG Elsword, fai clic sul sito Web, dove puoi anche scaricare il gioco, puoi iscriverti a questo evento nella pagina di pre-registrazione, e potrai ottenere il pacchetto di gioco Gift from the Moon dell’evento Full Moon, consegnato direttamente alla cassetta delle lettere di Noah. Il pacchetto evento include oggetti che aiuteranno il tuo Noè con buff progettati per l’uso all’interno dei dungeon e per aiutarti a salire di livello più velocemente. Il pacchetto Full Moon contiene un Ariel Noah Exclusive Custom Motion e secondo il comunicato stampa:

questa è un’animazione unica per il tuo personaggio

Siete inoltre invitati a partecipare agli eventi di condivisione della pre-registrazione di Noah: tutto quello che devi fare qui è creare un personaggio Noah, o semplicemente condividere il video di preregistrazione Noah, per avere la possibilità di vincere un esclusivo pacchetto di merchandise Noah che include un tappetino per mouse Noah e una maschera Noah appositamente progettati. Elsword è al momento disponibile per PC e mobile.