Dual Universe: Baillie annuncia le novità del nuovo anno

Lo studio di videogiochi Novaquark ha recentemente annunciato due importanti questioni riguardanti il ​​suo gioco persistente di fantascienza sandbox Dual Universe. La prima questione riguarda il primo stream-a-thon dello studio, e la seconda copre i piani futuri dello studio per Dual Universe e la sua base di lettori beta. Il Dual Universe New Year’s Stream-A-Thon è un evento di due giorni programmato per giovedì 31 dicembre e venerdì 1 gennaio 2021 e sarà trasmesso in streaming sul canale Twitch Dual Universe. L’evento è attualmente programmato per iniziare alle 12:00 UTC (7:00 EST) con un pre-spettacolo con Akanixon, Gaming Gothic e Megermajo. Durante l’evento, il live streaming presenterà vari famosi streamer Dual Universe, tra cui MarkeeDragon, TheMadRambo, Shamsie e molti altri.

Lo studio ha pubblicato il video A Look Ahead sul suo canale Youtube, dove puoi vedere Jean-Christophe Baillie, CEO di Novaquark e Direttore Creativo del Dual Universe, che affrontano vari piani futuri che lo studio ha in cantiere per il gioco. Baillie inizia con una parola di ringraziamento alla base di giocatori e ai nuovi giocatori che sono entrati nella beta quest’anno. Baillie rivela alcune funzionalità programmate per apparire nel gioco nel 2021, inclusi importanti miglioramenti grafici, il nuovo sistema di missioni, portfolio organizzativo, un’importante revisione PvP con un sistema di gestione dell’energia di accompagnamento e la guerra del territorio. Altre importanti funzionalità in arrivo consistono in unità minerarie automatizzate, un sistema solare completamente nuovo, biomi e stargate migliorati e molti altri. Il video dura solo meno di tre minuti e mezzo e, come spiega Baillie, non è un elenco completo delle funzionalità previste, ma una panoramica delle aree chiave in cui ci si può aspettare importanti aggiunte. Per maggiori informazioni visitar il sito web se sei interessato ad acquistare il beta test. La beta del titolo è disponibile per PC e mobile.