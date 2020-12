Devolver Digital: annunciati nuovi giochi per il 2021

Devolver Digital è un editore di videogiochi con sede in America specializzato in titoli indipendenti. Mentre Fall Guys è il gioco rivoluzionario titolo dell’editore, l’azienda ha sviluppato grandi successi per anni, spesso in generi molto diversi dallo stile multiplayer party di Fall Guys. Recentemente la società ha stuzzicato i suoi fan con un criptico tweet su cinque giochi in arrivo non annunciati nel 2021: ha posto una semplice domanda, quali giochi da loro sviluppati sono più amati dai fan; Devolver Digital ha realizzato alcuni giochi eccellenti, quindi ci sono grandi possibilità che i cinque giochi non annunciati siano divertenti. Senza sapere quali giochi sono in arrivo, le uniche ipotesi plausibili sarebbero i sequel: Katana Zero è stato un gioco eccellente, quindi trasformare quel gioco in una serie sarebbe meraviglioso per molti, così come Ape Out, Gato Roboto; anche un’altra Hotline Miami sarebbe difficile da ignorare.

La sezione dei commenti del post su Twitter di Devolver Digital è piena di suggerimenti sui sequel, poiché Devolver Digital ha pubblicato molti titoli indie solidi che non hanno ancora avuto sequel. È molto improbabile che il titolo del 2021 sia Fall Guys 2, poiché Fall Guys continua ad essere un grande successo nel 2020. Prima di Fall Guys , il modello di business per la società non era stato il gioco come modello di stile di servizio, ma questo cambia rapidamente poiché mentre alcuni di loro funzionano come titoli che meritano sequel come Gris, The Messenger e Carrion. Non sarebbe affatto sorprendente se alcuni di questi giochi della Devolver Digital non annunciati rilasciati nel 2021 fossero completamente sconosciuti, in quanto non sono collegati a IP.