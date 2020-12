Maneater: Sony rimborsa i giocatori dopo l’annuncio su PS Plus

In un raro atto di revoca del rimpianto, Sony rimborsa le persone che hanno recentemente acquistato Maneater sul PlayStation Store, in quanto arriverà su PlayStation Plus a gennaio: la maggior parte dei giochi open world vede il giocatore come un soldato brizzolato o un potente guerriero in un regno fantasy; Maneater contrasta la tendenza essendo un gioco open-world su uno squalo, che nuota e uccide violentemente ogni cosa sul suo cammino. La versione di lancio di Maneater è stata afflitta da bug, ma i revisori generalmente amavano la sua premessa e la sensazione di provocare una carneficina sconsiderata come un enorme squalo: Maneater ha ricevuto un aggiornamento gratuito per le versioni PS5 e Xbox Series X e Xbox Series S del gioco inclusa la funzionalità del controller Dual-sense su PS5; la versione PS5 di Maneater verrà data agli abbonati PlayStation Plus a gennaio, insieme a Greedfall e Shadow of the Tomb Raider.

Secondo l’account Twitter di PlayStation Discourse, le persone stanno segnalando su Reddit che stanno ricevendo rimborsi per Maneater, poiché arriverà su PlayStation Plus il 5 gennaio: l’e-mail sembra essere inviata automaticamente alle persone che hanno acquistato il gioco, ma al momento non è chiaro quando si applicherà e conferma che lasciare scadere l’abbonamento a PlayStation Plus non influirà sulla proprietà del gioco. Maneater non è nemmeno il più grande gioco in arrivo su PlayStation Plus il mese prossimo, ma è bello vedere che i recenti sostenitori non vengono lasciati nella polvere. Al momento non ci sono indicazioni che lo stesso accadrà per Greedfall o Shadow of the Tomb Raider, ma aggiorneremo la storia se inizieranno ad arrivare rapporti sui rimborsi. Maneater, Greedfall e Shadow of the Tomb Raider saranno gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus dal 5 gennaio al 1 febbraio 2021.