Pokemon Masters EX: svelati i personaggi dell’evento di Capodanno

È stata una stagione di vacanze impegnativa per i fan del gioco mobile di DeNA Pokemon Masters EX, poiché due eventi della storia sono in corso: uno che introduce Pokemon Black and White ‘s N, insieme a personaggi stagionali a tema invernale; un evento Egg con Pokemon di tipo Fuoco, Roccia e Coleottero e la funzione Champion Stadium recentemente aggiornata per includere i membri dei Johto Elite Four. A sorpresa l’ account Twitter ufficiale di Pokemon Masters ha annunciato un evento della storia a tema di Capodanno, chiamato Auguri di Buone Feste, che inizierà immediatamente dopo che l’ evento Conciati per le feste, ispirato al Natale, si concluderà il 31 dicembre alle 22:00 PT: i personaggi al centro di questo evento imminente saranno Lance, Campione dei membri dell’Elite Four, insieme a Lylia della serie Sole e Luna.

A differenza dei precedenti annunci di eventi importanti per dispositivi mobile, Pokemon Masters non ha ancora specificato con quale Pokemon i due personaggi saranno accoppiati, sebbene in base al dialogo di Lance nella breve clip pubblicata su Twitter, sembra che possa avere Gyarados come compagno. Un aggiornamento di sviluppo pubblicato dai produttori Yu Sakai e Tetsuya Iguchi il 16 dicembre ha anticipato un evento di Capodanno, ma non ha fornito informazioni su quali Pokemon saranno inclusi; ma permette ai fan di sapere qualcosa in più sull’aggiornamento a sei stelle di Skyla il 10 gennaio 2021, seguito da un evento di San Valentino a febbraio. Nel frattempo, i giocatori di giochi per dispositivi mobili di Nintendo possono anche festeggiare il capodanno in Mario Kart Tour, Fire Emblem Heroes e Pokemon GO. Pokemon Masters EX è ora disponibile su dispositivi Android e iOS.