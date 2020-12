Redmi Note 9T: Rivelato il chipset del dispositivo

Il prossimo smartphone di Xiaomi sarà il Redmi Note 9T e, proprio di recente, è apparso su Geekbench il suo processore insieme a tante altre caratteristiche tecniche.

Redmi Note 9T 5G Spotted On Geekbench.

Most Probably Launching Next Month i.e. January 2021.

•Android 10

•4GB Ram 👎

•Mediatek Dimensity 800U https://t.co/U6HniQkLqE pic.twitter.com/yHTEB0juOi — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 30, 2020



Apparentemente, il telefono, sarà alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 800U, con 4 GB di RAM e Android 10.

Il nome in condice del dispositivo è M2007J22G. La “G” alla fine del codice sta ad indicare che il dispositivo non sarà relegato esclusivamente al mercato cinese, il che fa ben sperare in un rilascio globale, anche se non si sa con esatezza quando questo avverrà.

Dal momento che il 2020 è oramai quasi finito, giocheremo sul sicuro e supponiamo che il Redmi Note 9T uscirà all’inizio del 2021.